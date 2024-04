AS Rom siegt im Derby di Roma dank Mancinis Treffer

Derby di Roma in Italien: AS Rom siegt dank Gianluca Mancini s Treffer mit 1:0! Doch im Mittelpunkt des Spiels und danach steht der Argentinier Paolo Dybala , der den Franzosen Guendouzi nach einer Auseinandersetzung nicht in Ruhe lässt und weiter provoziert. Achtet mal auf seinen Schienbeinschoner: Erst ist er leicht zu sehen, dann zieht Dybala ihn heraus und hält ihn Guendouzi unter die Nase.

Eine ordentliche Provokation, denn darauf ist ein Bild von Dybala mit dem WM-Pokal zu sehen! Die Argentinier hatten die Franzosen im Finale in Katar geschlagen – das reibt er ihm hier nochmal kräftig unter die Nase. Muss man nicht machen, unsportlicher geht es kaum.

Derby Di Roma AS Rom Gianluca Mancini Paolo Dybala Guendouzi Provokation Weltmeisterschaft Katar

