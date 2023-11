Argentinien wählt neuen Präsidenten

Argentinien wählt heute einen neuen Präsidenten. Zur Wahl stehen Rechtspopulist Milei und Regierungskandidat Massa. Als Wirtschaftsminister ist Massa für die Krise im Land mitverantwortlich - trotzdem kann er sich Hoffnung machen. Von Anne Herrberg In der letzten TV-Debatte vor der Stichwahl ums Präsidentenamt in Argentinien ist der Ton rau.

Auf der einen Seite steht der exzentrische Rechtspopulist Javier Milei, der sich selbst Anarcho-Kapitalist nennt, auf der anderen Seite Sergio Massa, der Kandidat der Peronisten, mit grauen Haaren, einem ordentlicher Anzug und Argentinien-Fähnchen am Couvert. 'Javier, du oder ich, darum geht es hier', sagt Massa. 'Die Argentinier müssen sich entscheiden, wem sie das ausgewogene Handeln, die Fähigkeiten, das emotionale Gleichgewicht und den Realitätssinn zutrauen, Argentinien in Zukunft voranzubringen.' Inflationsrate weit über 100 Prozent Hast du diese Fähigkeit etwa, fragt Milei zurück - eine nicht ganz unberechtigte Frag





