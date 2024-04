Alonso nach Meisterschaft erfolgshungrig: 'Wir wollen mehr'

Fußball: Leverkusen s Trainer Xabi Alonso wird bei der Pressekonferenz nach dem Spiel von seinen Spielern mit Bier übergossen. Leverkusen gewinnt die Deutsche Meisterschaft .Mit Bayer Leverkusen feiert Xabi Alonso den größten Erfolg seiner noch jungen Trainerkarriere. Der Baske hat schon die nächsten Ziele im Kopf - als Partybremse tritt er aber nicht auf.

Tausende Anhänger hatten lange nach dem Abpfiff des 5:0 gegen Werder Bremen auf dem Spielfeld ausgeharrt, auf die Profis gewartet und ließen ihre Helden dann hochleben. "Heute und morgen müssen wir feiern. Aber ab Dienstag haben wir die Europa League, den Pokal und auch noch die Bundesliga", sagte Alonso. Im Halbfinale würde sein Team auf AC Mailand oder AS Rom treffen. Alonso will die perfekte Saison ohne Niederlage. 43 Pflichtpartien hatte Bayer 04 bislang in dieser Spielzeit, in keiner hat das Alonso-Team verloren.

Ins Schwärmen geriet auch Werner Wenning. Der ehemalige Bayer-Vorstandsvorsitzende ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und damit quasi Fußballchef bei Bayer 04."Jetzt ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte der 77-Jährige.

