Alan Wake 2: Traumhaftes Spiel mit beeindruckender Wertung

Die Entwickler von Alan Wake 2 müssen sich bei diesen Wertungen vermutlich gerade regelmäßig zwicken, um zu realisieren, dass sie nicht gerade in Wahrheit schlafen., also am Tag der Veröffentlichung dieses Artikels! Damit ihr einen besseren Eindruck von Alan Wake 2 erhaltet, kommen wir aber nun zu den Meinungen der Tester ...

Alan Wake 2 verdient Anerkennung für das, was es mit seiner Grafik und seinem Audiodesign erreicht hat, aber viele werden vom Gameplay und der Geschichte enttäuscht sein. Selbst wenn es die ziemlich frustrierenden technischen Probleme des Spiels nicht gäbe, wäre Alan Wake 2 wegen seiner Unzulänglichkeiten in diesen Bereichen eine Enttäuschung.

Sowohl unsere Kollegen von GamePro als auch wir bei GameStar erhielten die Keys des Spiels sehr knapp vor Embargo-Fall, weshalb wir bisher eine Wertungstendenz für euch bereithalten.Alan Wake 2 ist mit kleinen Abstrichen bislang das Spiel, das ich mir 13 Jahre lang in meinen kühnsten Träumen gewünscht habe. headtopics.com

