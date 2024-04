Adresse von BlackRocks Ethereum-ETF identifiziert

BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, hat sich mittlerweile auch im Krypto-Bereich fest etabliert. Die Genehmigung des BlackRock-ETFs spülte dem Unternehmen Bitcoin in Milliardenhöhe zu. Die Folge: BlackRock hat Michael Saylors Unternehmen MicroStrategy in puncto Bitcoin-Bestände übertroffen. Doch BlackRock scheint sich auf seinen Lorbeeren nicht ausruhen zu wollen, sondern ist auch an der Speerspitze der Entwicklung von Ethereum-ETFs.

Bald soll auch die zweitgrößte Kryptowährung der Welt per Spot-ETFs in den USA gekauft werden können. BlackRock hat Pläne für einen Ethereum-Fonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, der in erster Linie für die Tokenisierung von Vermögenswerten vorgesehen ist

