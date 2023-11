350 Menschen setzen in Tel Aviv ein Zeichen für Frieden

Rund 350 Menschen versammeln sich vor einigen Tagen in einem Zentrum für Kunst und Solidarität in Tel Aviv. Trotz oder gerade wegen ihrer unterschiedlichen Religionszugehörigkeit wollen sie sich austauschen, ein Zeichen setzen. Es wird über die aktuellen Geschehnisse gesprochen und Frieden gefordert – trotz allem. Die Stimmung zwischen arabischen und jüdischen Israelis nämlich hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7.

Oktober und der nun bereits seit vier Wochen andauernde Krieg in Gaza spalten die Gesellschaft. Dieses Handyvideo zeigt Unruhen vor einem Studentenwohnheim in Netanja. Arabisch-israelische Studenten sollen ein Gebet in einer nahegelegenen Synagoge gestört haben. Die Polizei ermittelt.»Die Anspannung innerhalb Israels ist für die Bürger, die dort leben, für Araber und Juden, sehr groß. Und wenn ich von Spannung rede, dann meine ich eher die Angst vor dem, was passieren wird. Denn zum einen gibt es Krieg, es gibt Raketen, es gibt Menschen, die töte





