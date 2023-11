Nadadora Mónica Sarai Arango gana 2 medallas de oro en los Juegos Nacionales-2023

La experimentada nadadora ganó las pruebas de solo. La región sumó presas doradas este martes en ciclismo, tiro deportivo, vela y sigue dando la pelea en el medallero general. Orgullosa y feliz por devolverle a su región todo lo que esta le ha dado. Así se siente la nadadora Mónica Sarai Arango, ganadora de 2 medallas de oro en los Juegos Nacionales-2023 en la sede de Pereira y en la modalidad de solo (libre y técnico).

“Recibir el aplauso y la felicitación de personas no solo de Antioquia, sino de otras regiones, es algo que me da alegría. Todos saben que soy súper apasionada por mi departamento y por devolver todo lo que han hecho por mí y por mi deporte es hermoso”, comentó la medallista. El camino no ha sido fácil para ella, pues además de asimilar el adiós al dúo con Estefanía Álvarez (participaron en dos Juegos Olímpicos: Río 2016 y Tokio 2021), Mónica tuvo que afrontar un embarazo ectópico, que la llevó a cuidarse al máximo porque su vida estuvo en riesg

:

CARACOLRADİO: Hapkido, el deporte ORO para el Quindío en el inicio de los Juegos Nacionales en ArmeniaDos medallas de oro tiene al Quindío tercero en la tabla de medallería de las XXII Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Polémica por discurso de ministra del Deporte en Juegos NacionalesEn la mañana de este domingo se viralizó un video en el que la ministra parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia, pero luego se supo que todo se trató de un problema técnico. El gobernador estuvo en el evento inaugural de los Juegos Nacionales, a unos cuantos metros de la ministra. FOTO: REDES SOCIALES. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, salió por redes sociales en defensa de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Rodríguez fue blanco de cientos de críticas este domingo después de que se hiciera viral el video del discurso dePolémica por discurso de ministra del Deporte en Juegos Nacionales: dicen que parecía borracha, pero Gobierno asegura que fue problema de sonido Lo que hizo que el video se hiciera viral no fue el discurso de la funcionaria, sino la forma cómo lo leyó: en medio de la silbatina del público, a Rodríguez se le escuchaba con problemas, diciendo palabras y frases alargadas, repetidas y hasta pronunciadas erróneamente

Fuente: elcolombiano | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Dos preseas doradas para la delegación departamental en los Juegos Nacionales del Eje CafeteroLa delegación departamental consiguió dos preseas doradas en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. La experiencia pesa, que le da ciertas ventajas a los deportistas cuando están en competencia frente a sus rivales que recién están empezando su camino en el alto rendimiento.

Fuente: elcolombiano | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: Ministra del Deporte en Colombia es acusada de estar borracha en la inauguración de los Juegos NacionalesLa ministra del Deporte en Colombia, Astrid Viviana Rodríguez, fue acusada de estar borracha durante su intervención en la inauguración de los Juegos Nacionales. Muchos espectadores notaron que su voz se escuchaba trabada y en redes sociales se generaron críticas hacia la funcionaria.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: “No tomo ni fumo”: MinDeporte asegura que no estaba borracha durante un discursoAstrid Rodríguez, ministra del Deporte, habló en La W sobre el incidente técnico que ocurrió durante la inauguración de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y explicó por qué le costaba pronunciar algunas palabras.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

PORTAFOLİOCO: Cambios en la declaración de renta para el 2024La declaración de renta vendrá con varios cambios para el 2024 y, por ello, muchas personas se encuentran a la expectativa de cómo esto puede afectarles su bolsillo, dado el caso de que tengan que hacer este trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esto también está relacionado con la posibilidad de que los contribuyentes que deban hacer este proceso tributario para el próximo año vean sus finanzas afectadas mediante un incremento en el impuesto de renta. Sin embargo, este no sería la única modificación de este trámite respecto al realizado en el 2023, según le explicó a Portafolio Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo y experto en derecho tributario.

Fuente: Portafolioco | Leer más »