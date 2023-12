La final del equipo barranquillero impulsa el comercio local

Negocios informales, formales, bares, discotecas, entre otros, ven la gran final como una gran oportunidad para mejorar su actividad económica. Camisetas, gorras, pulseras y banderas, lo que más se vende.

“Decreto que sube el precio del Acpm es una traición del Gobierno”, que puede convertirse en el sueño de la décima estrella, es una oportunidad que los comerciantes aprovechan para vender diferentes accesorios alusivos al equipo barranquillero, como la acostumbrada camisetay el comercio se centra en productos navideños para la familia, también se da la ocasión de añadirle el plus de artículos relacionados con Junior. Y es que para nadie es un secreto que la ciudad se emociona con estos momentos, en el que se ve favorecido el comercio informal, formal, dueños de establecimientos nocturnos y de comida





