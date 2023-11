Agro Go lanza nuevas aplicaciones y proyecta duplicar su volumen de negocios

A Juan Pablo Bedoya, quien había desarrollado un marketplace con el que buscaba “potenciar el sector agropecuario en Colombia y Latinoamérica, permitiendo hacer negocios de forma fácil, rápida y segura 24 horas al día, los 7 días de la semana”, se le reenfocó el emprendimiento y como sucede en la mayoría de los negocios, el mercado fue hablando y el hacedor de empresa tuvo que ir ajustando.

Si historia, que ya la habíamos contado en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, acaba de dar un giro cargado de inversión. Tras invertir “US$375.000, Agro Go lanza las apps Agro Go Fincas (primera PropTech Rural en Latinoamérica) y Agro Go Subastas de animales” y de esta forma “la compañía, que quedó en el top 50 de Emerging Tech 2023 de Rockstart, proyecta cerrar 2023 con negocios por más de $60.000 millones, duplicando el volumen de negocios del año pasado”. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué está creciendo tan rápido? Aquí lo cuenta Bedoya, el emprendedor detrás de la compañí

:

