El ministro de Justicia de Colombia descarta la posibilidad de expulsar a presos ecuatorianos

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló sobre el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de expulsar a 1.500 presos colombianos ante la grave crisis de violencia que vive su país, y reveló si el gobierno de Gustavo Petro ha pensado en hacer lo mismo con reos ecuatorianos que se encuentran en cárceles nacionales.

Colombia desplegó cerca de 180 militares en la frontera con Ecuador¿Existiría la posibilidad de que Colombia tuviese una actitud espejo, es decir, tomar una misma decisión y enviar presos ecuatorianos a su país?“No, no estamos pensando en eso, no lo haríamos”, contestó de forma contundente el ministro de Justicia.El funcionario señaló que aunque “en Colombia hay personas de nacionalidad ecuatoriana condenadas en nuestras cárceles (…) no es una iniciativa gubernamental, no lo es en este momento, no lo vamos a hacer, no lo habíamos pensado, ni se me había ocurrido





