DHL Supply Chain ve en Colombia un gran potencial en el sector logístico

El sector logístico ha afrontado grandes dificultades desde la pandemia, sin embargo, algunos ven estas adversidades como oportunidades. Este es el caso de José Miguel Paredes, presidente de DHL Supply Chain en Colombia, quien ve en el país gran potencial. ¿Cómo le fue a DHL Supply Chain este año? Ha sido un año de muchos retos, pero también de muchas satisfacciones.

La pandemia nos dejó muchos aprendizajes, entre ellos la flexibilidad y la resiliencia, eso ha reinventado la industria de la logística y en particular a DHL. Nos ha ayudado a ser mucho más creativos, a integrar más tecnología a nuestros procesos y estar más conectados con nuestros clientes. (Lea: Por qué el seguro de vida lidera lista de beneficios de las empresas en Colombia). ¿Cómo les fue en el primer semestre en volúmenes? Por verticales hemos visto diferentes comportamientos. Algunas aún presentan retos, sobre todo en la importación de biene





