Zwei Personen bei Autounfall leicht verletzt

Am Sonntag, 14. April 2024, um zirka 02.45 Uhr, war ein 68-jähriger Automobilist auf der Autobahn A1 bei Härkingen in Fahrtrichtung Bern unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam es zu einer Auffahrkollision mit einem vorausfahrenden Auto.

In der Folge verlor der Fahrzeuglenker des vorausfahrenden Autos die Herrschaft über sein Fahrzeug, welches schliesslich auf der Seite liegend auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in Spitäler gebracht.

Autounfall Autobahn Verletzte Härkingen Kontrolle Krankenhaus

