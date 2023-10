Zum Ausgleich der Teuerung - Coop zahlt im kommenden Jahr höhere Löhne aus

Bestehende Mitarbeitende mit einem Einkommen von bis zu 4800 Franken werden eine Lohnerhöhung von mindestens 3 Prozent erhalten, teilt Coop mit. Der Mindestlohn für neue Coop-Mitarbeitende steige im nächsten Jahr zudem um 100 Franken bzw. 2.4 Prozent auf 4200 Franken pro Monat. Damit stärke Coop die tieferen Löhne und gleiche die Teuerung aus.

Darüberliegende Löhne würden individuell angepasst. Zudem erhalten alle Coop-Mitarbeitenden abhängig vom Arbeitspensum einen Einkaufsgutschein von bis zu 500 Franken. Auch Lernende erhalten mehr Lohn Box aufklappen Box zuklappen Auch für die Lernenden erhöht Coop die Löhne. Ab August 2024 steigen diese um je 100 Franken – im ersten Lehrjahr also auf 1000, im zweiten auf 1200, im dritten auf 1400 und im vierten auf 1600 Franken. Jedes Jahr stellt die Coop-Genossenschaft mehr als 1000 Lernende ein, teilt der Detailhändler mit.

Über die vergangenen zehn Jahre hinweg hat Coop die Löhne um 9.5 Prozent erhöht. Zudem übernimmt die Genossenschaft zwei Drittel der Pensionskassenbeiträge. Coop hat als zweiter grosser Detailhändler die Ergebnisse der Lohnrunde für 2024 präsentiert. Die Angestellten der Migros erhalten im kommenden Jahr um 2.1 bis 2.5 Prozent mehr Lohn. Aldi Suisse hat die Ergebnisse der Verhandlungen noch nicht bekannt gegeben. Lidl führt die alljährliche Lohnrunde jeweils im März durch. headtopics.com

