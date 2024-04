ZSC Lions gehen als Favorit in den Final gegen Lausanne

Der klare Gewinn der Regular Season, die bislang makellosen Playoffs, die bisherigen Direktduelle: Es lässt sich nicht wegdiskutieren, die ZSC Lions steigen als klarer Favorit in den Final gegen Lausanne . Doch birgt diese komfortable Ausgangslage gegen den Waadtländer Final -Debütanten nicht auch Gefahren? ZSC-Captain Patrick Geering wiegelt ab: «Es besteht immer die Gefahr, sich zu sicher zu sein. Doch ich trete lieber mit breiter Brust auf als mit zu wenig Selbstvertrauen.

05:14 Video Geering: «Wer mehr ‹chrampft›, wird gewinnen» Aus Sport-Clip vom 15.04.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 14 Sekunden. Nun gehe es darum, die Batterien aufzuladen, dann schnell wieder zurück in den Flow zu finden. Am besten schon in Spiel 1 am Dienstag in Zürich, so Geering. Die lange Pause sieht er weder als Vor- noch als Nachteil. Auch Lausannes Erholungsphase dauere schliesslich fast eine Woche, auch der LHC feierte zuletzt 4 Erfolge de suite.

Einer, auf den dies fraglos zutrifft, ist Derek Grant. Der kanadische Stürmer, mit 8 Toren bester Torschütze der Playoffs, beschreibt: «Manchmal hat man einfach einen Lauf. Viele Tore in den Playoffs sind ‹ugly goals›. Ich versuche jeweils in den Slot zu kommen und dort meine Chance zu nutzen.» Dass es nun um so viel gehe, sei eine besondere Motivation, so Grant.

ZSC Lions Final Favorit Lausanne Patrick Geering Selbstsicherheit

