YB ist enteilt, 8,5 FCB-Millionen für Spielervermittler und komische Geldflüsse in Genf, Lausanne und Lugano

YB ist enteilt, 8,5 FCB-Millionen für Spielervermittler und komische Geld flüsse in Genf, Lausanne und Lugano

Am Montag hat die Super League die Finanzzahlen der Klubs aus dem Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Diese zeigen eindrücklich, wer wo sein Geld holt, wie die Lücken geschlossen werden und wie gross die Kluft zwischen arm und reich ist.Wer in der kommenden Saison in einem Uefa-Wettbewerb spielen will, muss seine Finanzzahlen der heimischen Liga offenlegen, welche diese dann publiziert.

Entspannung mit Fragezeichen: Update vor FCB-Servette ++ Millionen-Segen dank Calafiori?Aktuelles, Gerüchte, Resultate und Hintergründe: Alles zum FC Basel erfahren Sie hier aus erster Hand in unserem Live-Blog.

Eigentlich absurd: Die Olma bettelt um Millionen und bekommt MillionenDie Olma braucht Geld von Privaten und bekommt Millionen vom Bund. Wegen einer Autobahnröhre müssen verschiedene Gebäude weichen. Die surreale Zahlenschieberei ist ein Lehrstück, wie unser Land funktioniert.

Nächste Ausfahrt für den FCB in akuter Abstiegsgefahr: Lugano CornaredoDrei weitere Ausfälle muss der FC Basel kompensieren, wenn er an diesem Dienstag (20.30 Uhr) in Lugano dem Team der Stunde in der Super League gegenübertritt. Trainer Fabio Celestini erinnert noch einmal daran, um was geht: gegen den Abstieg.

FCB-Spieler von eigenem Fan mit Bier geduscht – so erklärt Basel den VorfallAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Liveticker Lugano - FCB: Anpfiff im Cornaredo!Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg will der FC Basel beim FC Lugano auf die Siegerstrasse zurückfinden. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im live im Ticker.

FCB rennt einem Rückstand nach – schafft er die Wende noch?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

