WNBA : Clark von Indiana Fever ausgewählt Caitlin Clark ist im Draft der Frauen-Profiliga WNBA wie erwartet an erster Stelle ausgewählt worden. Indiana Fever sicherte sich die Dienste der 22-Jährigen, die mit 3951 Zählern den geschlechterunabhängigen Punkterekord am College hält. Clarks letztes Spiel mit ihrem Team von der University of Iowa, der verlorene Final der College-Meisterschaft gegen South Carolina, hatten im Schnitt 18,7 Millionen Zuschauer im TV verfolgt.

Passend zum Thema NBA: Griffin verkündet KarriereendeBlake Griffin hat mit 35 Jahren seinen Rücktritt angekündigt. Er wurde 2009 von den Clippers als Nummer 1 im Draft ausgewählt und stand 6 Mal im Allstar Team. 2011 wurde er als Rookie of the Year ausgezeichnet. Nebst den Clippers spielte er für Detroit , Brooklyn und in der letzten Saison 2022/2023 bei Boston.

