Warum manche Teenager und junge Erwachsene bewusst offline leben

Sie treffen sich in Parks, haben Klapphandys und lesen auf Papier. Wieso manche Teenager und junge Erwachsene bewusst offline leben.Kein Zugriff auf Tiktok, Instagram oder Whatsapp: Viele junge Menschen besitzen ein Smartphone – doch manche verweigern sich dem.Lukas ist 17 Jahre alt und hat kein Smartphone. Das liegt jedoch nicht daran, dass er sich keines leisten kann oder seine Eltern ihm eines verbieten. Lukas ist freiwillig offline.

Man könnte ihn als eine Art Rebell bezeichnen, als jemand, der gegen den Strom schwimmt. Denn heutzutage auf ein Smartphone – und damit auf Whatsapp, Instagram und andere soziale Medien – zu verzichten, ist ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn ein junger Mensch es tut. Lukas kommt aus einer Generation, die mit Smartphones gross geworden ist. Im Rahmen der James-Studie der ZHAW gaben 2022 rund 99 Prozent der befragten Jugendlichen an, ein Smartphone zu besitzen. Im Durchschnitt verbrachten sie laut eigener Einschätzung an einem Wochentag drei Stunden und am Wochenende vier Stunden am Smartphone – das sind 23 Stunden pro Woch

