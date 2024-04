Twint-App ermöglicht das Hinterlegen von Kundenkarten

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie Cumulus , Supercard und andere Karten können nun in der Twint - App hinterlegt werden. Beim Bezahlen können die Strich-Codes dann direkt angezeigt werden.Der Bezahldienst Twint integriert Kundenkarten in seine App . Neu können Cumulus , Supercard und Co. direkt hinterlegt werden. Diese stehen dann während des Bezahlvorgangs zur Verfügung.

Twint will damit das Bezahlen bequemer und schneller machen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Kundinnen und Kunden müssten nicht mehr im Portemonnaie nach den Kundenkarten kramen oder andere Apps öffnen. Es genüge, die Twint-App bereitzuhaben. So funktioniert es: Über das Menü unter dem Punkt «Treuekarten & Angebote» auf «Kundenkarten» klicken und die jeweiligen Karten hinzufügen. Beim Bezahlen sind diese automatisch im unteren Bereich des QR-Scanners abrufbar.

Twint Kundenkarten Bezahldienst App Cumulus Supercard

