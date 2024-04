Trump vor Gericht: Auswahl der Geschworenen beginnt

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie die Autokolonne des Republikaners am Donnerstagmorgen das Gerichtsgebäude in der US-Metropole erreichte und Trump in das Gebäude ging.

Der 77-Jährige ist im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin angeklagt. Die Staatsanwaltschaft legt Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last. Trump hat auf nicht schuldig plädiert. Auf der Tagesordnung stand nun die Auswahl der Geschworenen. Diese könnte sich über mehrere Tage hinziehen.Mit Trump sitzt erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein früherer US-Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank.

Trump Gerichtsverfahren Schweigegeldzahlungen Geschworene US-Präsident

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



fm1today / 🏆 34. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Donald Trump steht vor Gericht wegen SchweigegeldzahlungenEin Strafprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump beginnt in New York. Er ist unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Trump hat auf nicht schuldig plädiert und möchte selbst aussagen. Eine Verurteilung könnte zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe führen.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Trump vor Gericht: Heute ist die Millionenzahlung fällig – und es droht ihm noch mehr ÄrgerWird die US-Justiz Schritte einleiten, um Trumps Vermögen zu beschlagnahmen? Dazu dürfte es am Montag mehr Informationen geben. Auch in einem strafrechtlichen Verfahren könnte eine wichtige Entscheidung anstehen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Ex-Präsident vor Gericht: Trump muss doch nicht 454 Millionen Dollar Kaution aufbringenDas Berufungsgericht in New York kürzt im Betrugs-Prozess die von Trump zu hinterlegende Kaution auf 175 Millionen Dollar. Im Schweigegeld-Prozess gegen den Ex-Präsidenten sprach dieser erneut von einer «Hexenjagd» und einem «Scherz».

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Trump muss als erster Ex-Präsident in einem Strafprozess vor GerichtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

USA: Donald Trump deponiert 175 Millionen US-Dollar bei GerichtIm Zusammenhang mit einem Zivilprozess hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Pfändung abgewendet.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Donald Trump deponiert 175 Millionen US-Dollar bei GerichtIm Zusammenhang mit einem Zivilprozess hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Pfändung abgewendet.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »