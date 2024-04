Trump und seine Geheimsprache der Schmähungen

Donald Trumps Fundgrube an Schmähungen ist unerschöpflich. Das lässt er nicht nur seinen Rivalen «Crooked Joe» spüren, gemeint ist Joe Biden. Jetzt, da sich der Beginn seines ersten Strafprozesses in New York nähert, spuckt Trump Gift und Galle gegen, weil der frühere US-Präsident sogar die Tochter des Richters in Verschwörungsthesen verwickelte und Fotos von ihr verbreitete.

Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner beklagt sich, damit würden sein Recht auf freie Rede und seine Möglichkeiten zur Verteidigung eingeschränkt. Das ist Unsinn, was er ganz genau weiss.Trump hat mit seinen Kraftausdrücken eine Art Geheimsprache für seine Gefolgschaft geschaffen

