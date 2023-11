Thomas Hutter nimmt sich aus dem Rennen: Nur noch drei Kandidierende für Gemeinderatssitz in Tübach. Für die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates sind in Tübach vier gültige Wahlvorschläge eingegangen. Zur Auswahl stehen am Sonntag, 17. Dezember, zwar tatsächlich vier Kandidierende, doch Thomas Hutter würde eine Wahl nicht annehmen. In Tübach hat Adrian Weiersmüller seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat per 31. Dezember des laufenden Jahres eingereicht.

Bis kurz vor Eingabeschluss schien es so, als liesse sich niemand für das Amt begeistern. Umso glücklicher zeigte sich Gemeindepräsident Michael Götte, dass doch noch vier Wahlvorschläge für die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates fristgerecht eingingen. Patricia Eisenhut (parteilos), Dominik Enderli (SVP), Thomas Hutter und Jörn Steffen (beide parteilos) sorgen am Sonntag, 17. Dezember, für eine echte Auswahl. Nun teilte Thomas Hutter der Gemeinderatskanzlei mit, dass er eine Wahl nicht annehmen würde

:

BILANZ: Thomas Schmidheiny investiert jetzt auch in Schweizer Start-upsThomas Schmidheinys jüngstes Investment: das Berner Jungunternehmen Spacetek.

Herkunft: BILANZ | Weiterlesen »

SRFNEWS: Djokovic ringt Rune nieder – Sinner souveränDer Italiener nimmt die ATP Finals erfolgreich in Angriff.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Berichte der Arbeitsgruppen zur 'Erarbeitung eines Sport- und Bewegungskonzepts' sowie zur 'Optimierung und...Berichte der Arbeitsgruppen zur 'Erarbeitung eines Sport- und Bewegungskonzepts' sowie zur 'Optimierung und Erweiterung der Sportinfrastruktur' und Genehmigung des jeweiligen Massnahmenplans ots news Medienmitteilung

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

20MİN: Israel: «Minister für Propaganda»: Netanyahus Sohn wirkt aus MiamiWährend viele seiner Landsleute kämpfen, soll sich der älteste Sohn von Netanjahu in Miami aufhalten. Von dort aus nimmt er seinen Vater in Schutz.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

WOCHENZEİTUNG: Olympiasieger berät Schweizer Sportfunktionäre bei Bewerbung für Olympische Winterspiele 2030Hippolyt Kempf, ein ehemaliger Olympiasieger, arbeitet jetzt als Sportökonom und berät Schweizer Sportfunktionäre bei der Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2030. Er sieht Parallelen zwischen der Teilnahme eines Sportlers an den Spielen und der Ausrichtung der Spiele durch ein Land.

Herkunft: Wochenzeitung | Weiterlesen »

20MİN: Attraktive Ski-Packages und Wellness-Weekend in Schweizer BergregionenSpürst du die Vorfreude auf atemberaubende Abfahrten und entspannende Augenblicke in winterlicher Idylle? Während fünf Wochen verlosen wir attraktive Preise für fünf Schweizer Bergregionen, die das Herz eines jeden Winterfans höherschlagen lassen! Unter anderem vergeben wir Ski-Packages und ein Wellness-Weekend in Adelboden.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »