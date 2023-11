Surselva GR: Verdächtiger Einbrecher (Marokkaner, 18) festgenommen

Aufwendige Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft sowie Hinweise aus der Bevölkerung führten die Kantonspolizei Graubünden anfangs Juli 2023 zu einem 18-jährigen Marokkaner. Ihm werden insgesamt sieben Einschleichdiebstähle angelastet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun vor der Justiz verantworten.

