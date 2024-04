Sonderflüge und ein unglaubliches Verkehrschaos : Warum die Amerikaner im totalen Sonnenfinsternis -Fieber sind. Falls das Wetter mitspielt, wird der Schatten des Mondes am Montag grosse Teile der USA verdunkeln. Das Naturspektakel weckt grosse Erwartungen – und Millionen von Menschen werden unterwegs sein. Er konnte es nicht lassen: Im August 2017 schaute Trump direkt in die Sonne, als er und Gattin Melania im Weissen Haus eine totale Sonnenfinsternis beobachteten.

Ein Naturereignis wirft einen grossen Schatten. Wenn am Montag über weiten Teilen der USA eine totale Sonnenfinsternis zu sehen ist, dann wird Millionen von Menschen, von Texas im Südwesten bis Maine im Nordosten des Landes, der Atem stocken. Und zwar bis zu vier Minuten lang – so lange wird der Mond die Sonne verdecken und seinen Schatten auf gewisse Landesteile der USA werfen

