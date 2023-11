Sonderangebot pünktlich zu den NFL Frankfurt Games: Der NFL Game Pass jetzt schon für 44,99 EUR / 50 CHF...

Pünktlich zu den Frankfurt Games können sich NFL-Fans über ein besonderes Angebot freuen: Alle Spiele live, inklusive dem Super Bowl LVIII, mit dem NFL Game Pass ab sofort für einmalig nur 44,99 EUR / 50,00 CHF und mit 7-tägigem kostenlosen Probeabo

DAZN überträgt am Sonntag ab 15:00 Uhr live - aus dem Frankfurt Stadion melden sich Christoph Stadtler und Jennifer Becks sowie Flo Hauser undNFL-Fans dürfen sich auf Superstars wie Star-Quarterback Patrick Mahomes und Tight End Travis Kelce von den Chiefs oder auf die starke Offensive der Dolphins um Quarterback Tua Tagovailoa und Wide Receiver Tyreek Hill live auf DAZN freuen

DAZN bringt die NFL Frankfurt Games gemeinsam mit CinemaxX an 18 Kino-Standorten live auf die große Leinwand DAZN ist die Heimat der NFL und des US-Sports in Deutschland: Nur auf DAZN erleben Fans die NFL, die NBA, NCAA College-Football sowie College-Basketball inklusive March Madness und ausgewählte MLB-Baseballspiele über den 24/7 linearen Sender MLB Network. Darüber hinaus erleben Fans auf DAZN den besten Live-Fußball an einem Ort, u.a.

DAZN feiert die Frankfurt Games mit einem ganz besonderen Angebot: Der NFL Game Pass ermöglicht den Fans jedes NFL-Spiel live zu verfolgen, stellt umfangreiche Highlights der Partien zur Verfügung und bietet darüber hinaus Dokumentationen, Hintergrundberichte und andere exklusive Inhalte an. Ab sofort können Fans den Game Pass für einmalig 44,99 EUR / 50 CHF buchen und erhalten so bis zum Super Bowl LVIII die umfangreichste Berichterstattung über die NFL.

