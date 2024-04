Schweizer unterstützen FC Augsburg bei der Entwicklung junger Spieler

Mit Heinz Moser, vorher beim Fussballverband und beim FC Zürich angestellt, unterstützt ein zweiter Schweizer beim Bundesligisten Augsburg für die Entwicklung der jungen Spieler. Auch dank der Schweizer Unterstützung im Sportbereich läuft es dem FC Augsburg als 7. in der Bundesliga vorzüglich. Sogar der Traum von Europa lebt in Augsburg wieder auf - wie 2016, als der FCA in der Europa League in der K.o.-Phase Liverpool herausforderte. Auch damals spielte ein Schweizer bei Augsburg eine wichtige Rolle: Torhüter Marwin Hitz.

