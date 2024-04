Schlüsselrolle der Pflanzenzüchtung bei der Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes

Eine Schlüsselrolle bei der Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes misst der Präsident des Julius Kühn-Instituts (JKI), Professor Frank Ordon, der Pflanzenzüchtung bei. «Widerstandsfähige Sorten stellen die umweltfreundlichste Art des Pflanzenschutzes dar», sagte Ordon bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Kooperationsvereinbarung zwischen dem JKI und dem französischen Nationalen Institut für Agrarforschung (INRAe) am 27. März in Berlin.

Weitere wichtige Bausteine für eine pestizidreduzierte Landwirtschaft sieht der JKI-Präsident in der Digitalisierung und im Präzisionspflanzenschutz sowie in der Erforschung der Interaktion von Pflanzen und ihren Schädlingen und Krankheitserregern

