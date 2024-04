Sanofi legt Tausende Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken bei Zantac bei

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat Tausende Klagen im Zusammenhang mit dem Vorwurf angeblicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac gegen Sodbrennen beigelegt. Konkret geht es um rund 4000 Klagen , in denen dem Unternehmen vorgeworfen wird, das Mittel ohne den Warnhinweis für ein Krebsrisiko verkauft zu haben. Die Vereinbarung betreffe Fälle außerhalb des US-Bundesstaates Delaware, teilte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Der Vergleich sei erzielt worden, um die Kosten eines Rechtsstreits zu vermeiden. Es wurde nicht dazu geäußert, wie viel Geld im Rahmen der Vereinbarung geflossen ist. Allerdings dürfte der Vergleich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzen haben, hieß es. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, dass mit dem Vergleich geschätzt rund 20 000 Klagen gegen Sanofi im Bundesstaat Delaware noch nicht abgegolten seien. An der Börse regte sich die Sanofi-Aktie am Donnerstagvormittag kaum

Sanofi Klagen Krebsrisiken Zantac Sodbrennen Vereinbarung Kosten Rechtsstreit

