Rennabbruch in Sölden: Marco Odermatt versteht Entscheidung der Rennleitung

ABD0008_20231029 - SÖLDEN - ÖSTERREICH: Marco Odermatt (SUI) am Sonntag, 29. Oktober 2023, während dem 1. Lauf im Riesentorlauf der Männer am Rettenbachferner in Sölden. - FOTO: APA/EXPA/JOHANN GRODERDer Rennabbruch in Sölden vermiest Marco Odermatt eine tolle Ausgangslage für den zweiten Lauf. Der Schweizer kann den Entscheid der Rennleitung aber sehr gut verstehen.

Der Schweizer kann den Entscheid nachvollziehen. Er hält es nicht für möglich, dass ein faires Rennen hätte durchgeführt werden können.«Man hat es bei den hinteren Fahrern gesehen im ersten Lauf. Es windete so stark, es war nicht mehr fair», sagt Odermatt im Interview bei SRF. «Sie werden die Wetterprognose sicher genau angeschaut haben. Es ist eher noch einmal zunehmender Wind. Es wäre kein faires Rennen mehr möglich gewesen.

Ob das Rennen im Verlauf der Saison nachgeholt wird, ist noch nicht ganz klar. Davon geht Odermatt aber nicht aus. «In der Regel hat es geheissen, dass das erste und das letzte Rennen der Saison nicht nachgeholt wird. Schauen wir mal, ich gehe davon aus, dass das Rennen ganz abgesagt ist.»Marco Odermatt zum neuen Fluor-Reglement: «Es ist schon ein bisschen komisch» headtopics.com

