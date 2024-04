Kreuzfahrt statt Kinderbetreuung: US-Amerikanerin droht Gefängnis

Kreuzfahrt statt Kinderbetreuung : Eine Zweifachmama aus den USA liess ihre Kinder zu Hause zurück, um Ferien auf dem Meer zu machen. Nun droht ihr das Gefängnis.Statt auf ihre Kinder aufzupassen, gönnte sich die US-Amerikanerin Lakesha Woods Williams eine Kreuzfahrt .gut gehen lassen: Mit diesem Ziel vor Augen gönnte sich Lakesha Woods Williams aus Houston eine Kreuzfahrt .

Deshalb habe die Polizei vor Ort die Lage überprüft. Nachdem die Beamten in die Wohnung eingedrungen waren, stiessen sie dort auf die beiden Kinder, die in unhaltbaren Zuständen zwischen Müll und Lebensmitteln hausten. Obendrein berichteten die Polizisten von «starkem Uringeruch». Noch trauriger: Den Kindern war der Aufenthaltsort ihrer Mutter bekannt. Demnach standen sie während der Reise über Textnachrichten sogar im Austausch mit Williams. Ausserdem habe sie sich über eine Kamera mit ihren Kindern in Verbindung gesetzt. Wie Nachbarn berichteten, sei es nicht ungewöhnlich, dass sich die Kinder alleine in der Wohnung aufhalten.

Unterdessen kümmert sich aktuell eine Tante um die Kinder. Lakesha Woods Williams dagegen wartet im Gefängnis von Harris County derzeit auf ihren Gerichtstermin.

