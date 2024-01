König Charles III. und Prinzessin Kate müssen medizinisch behandelt werden

König Charles III. muss im Krankenhaus behandelt werden. Auch Prinzessin Kate fällt bis Ostern aus.Prinzessin Kate fällt wegen einer Operation monatelang aus, auch König Charles steht eine Krankenhausbehandlung bevor. Bei den Royals müssten notfalls andere übernehmen – ein Beobachter hat zwei Namen im Kopf.Das Jahr 2024 startet nicht sehr gut für das britische Königshaus. Prinzessin Kate musste sich einer Bauchoperation unterziehen und fällt bis Ostern aus. König Charles III.

muss sich nächste Woche an der Prostata operieren lassen. Wer springt für die Working Royals ein – und übernimmt ihre Auftritte und Verpflichtungen? Da kommen einige Namen infrage.Bei Hunderten Angestellten lässt sich zwar nur schwer von Personalnot sprechen, doch auf die britische Königsfamilie kommt das nun in den vorderen Reihen zu. König Charles III. (75) fällt kurzfristig wegen einer Klinikbehandlung aus, seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) nach einer Operation sogar monatelang, und auch ihr Mann, Thronfolger Prinz William (41), hat alle Termine bis Ostern gecancel





bluenews_de » / 🏆 20. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Offiziells Basler Bryysdrummle und -pfyffe: Basel hat einen neuen KönigAm jährlichen Wettbewerb werden die geehrt, die am besten trommeln und pfeifen können. Im Zuge dessen entwickelt sich die Fasnachtsmusik in eine erfreuliche Richtung.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Siegtor eine Sekunde vor Schluss: Die U21 des FC St.Gallen ist erstmals Ostschweizer Hallenfussball-KönigSpannender hätte es nicht sein können: Mit einem Treffer in der allerletzten Sekunde des Finals gegen den FC Bazenheid holt sich die älteste Nachwuchs-Mannschaft des FC St.Gallen erstmals den inoffiziellen Titel des Ostschweizer Hallenfussball-Meisters.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Energieminister Rösti ist zuversichtlich bezüglich des Referendums zum Energie-MantelerlassEnergieminister Albert Rösti ist zuversichtlich, das Referendum zum Energie-Mantelerlass für sich entscheiden zu können. Dafür müsse der Erlass aber gut erklärt werden.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

«Milchpreismisere an zwei Orten anpacken»Die Preise am Schweizer Milchmarkt sinken. Die bäuerliche Interessengemeinschaft für einen fairen Milchmarkt (BIG-M) bedauert, dass das Problem der «völlig ungenügenden» Entlohnung der in der Milchviehhaltung geleisteten Arbeit noch immer nicht gelöst ist. Der Hebel müsse nun an zwei Stellen angesetzt werden.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

EMB-Vertreter in Brüssel: vereint für einen fairen MilchpreisDer European Milk Board (EMB) ist der 2006 gegründete Dachverband europäischer Milcherzeugerverbände. Dessen Präsident Kjartan Poulsen bringt die derzeitige Problematik auf den Punkt: « Es kommt viel zu wenig Geld bei denen an, die auf ihren Betrieben unsere Lebensmittelversorgung sicherstellen», wird er in einer Medienmitteilung der EMB zitiert. Lebensmittel- und Handelskonzerne dagegen würden Milliardengewinne einstreichen. Deshalb müsse der Markt reformiert werden, kommt die EMB zum Schluss. Mit einem Marktverantwortungsprogramm will der EMB Krisen auf dem Milchmarkt frühzeitig erkennen und vermeiden. «Das Mass ist mehr als voll» In Deutschland scheint sich an den konkreten Demonstrationen zu zeigen, was in vielen europäischen Ländern im Untergrund schwelt. Eine Unzufriedenheit bei der Abgeltung der für unserer Ernährung essenzieller Lebensmittel. Wie der Präsident des EMB, Kjartan Poulsen, in der Medienmitteilung betont, kommen diese Demonstrationen nicht von ungefähr

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

USA und Grossbritannien greifen Huthi-Stellungen im Jemen anDie USA und Grossbritannien haben mit der Unterstützung Verbündeter in der Nacht zu Freitag «erfolgreich» Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine «direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthi» auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Massnahmen anzuordnen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »