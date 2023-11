FC Luzern: die besten Bilder des Cup-Achtelfinals

Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

LUZERNERZEITUNG: – die besten Bilder des Cup-AchtelfinalsAktuelle News aus Luzern und der Zentralschweiz. Regionale Nachrichten rund um die Uhr in der Luzerner Zeitung.

Herkunft: LuzernerZeitung

LUZERNERZEITUNG: FC Luzern bereitet sich auf Cup-Überraschung gegen Delémont vorDer FC Luzern erinnert sich schmerzhaft an das blamable Cup-Aus gegen Delémont vor elf Jahren. Nun will der damalige Captain als Trainer die Jurassier zur Cup-Überraschung gegen Luzern führen.

Herkunft: LuzernerZeitung

NAU_LIVE: Kanton Luzern: Autofahrer versteckt sich nach Unfall auf A2 in HeckeIm Kanton Luzern ereigneten sich am Montagabend mehrere Unfälle. Nach einem Unfall auf der A2 hat sich ein Autofahrer in einer Hecke versteckt.

Herkunft: nau_live

POLIZEICH: Kanton Luzern / Autobahn A2: Lastwagen touchiert AutoBei einem Spurwechsel auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden touchierte ein Lastwagen nach dem Reussporttunnel ein Auto.

Herkunft: polizeiCH

SRFLUZERN: Teure Wohnungen: Stadt Luzern will handeln - aber nicht sofort - Regionaljournal ZentralschweizDie Stadt Luzern soll genauer hinschauen, wenn bei Wohnungen die Mieten steigen - und notfalls intervenieren. Das fordert ein Bevölkerungsantrag. Gesetzlich wäre das möglich. Doch die Stadt will zuerst abklären, ob ein solches Vorgehen tatsächlich etwas etwas bringen würde.

Herkunft: srfluzern

