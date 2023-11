Eine Fussballdoku von David Beckham macht mich wehmütig

Seit einigen Wochen läuft auf dem Streamingdienst Netflix die Doku «Beckham». Sie erzählt die Geschichte von David Beckham, der den wohl begnadetsten rechten Fuss der jüngeren Fussballgeschichte hat(te). Ich habe mir die Doku angeschaut, auch wenn Beckham für Vereine gespielt hat, die mir nicht sonderlich nahe sind.

Die Doku hingegen hat mich gepackt. Für mich war Beckham zwar immer ein begnadeter Fussballer. Gleichzeitig war er aber auch der Fussball-Posterboy, mit dem ich eigentlich recht wenig anfangen konnte. Er kam irgendwann mit Posh-Spice zusammen, die mir von den Spice Girls am besten gefiel. Danach war er neben dem Fussballplatz (von mir gefühlt) mehr die Ken-Anziehpuppe eben jener Victoria. David Beckham hat damals den Begriff der «Metrosexualität» geprägt.

Nun habe ich mir also die Beckham-Doku angeschaut und sie hat mich fasziniert. Sie erzählt die Geschichte des Arbeiterkindes aus einem Londoner Vorort, dessen Vater glühender Fan von Manchester United ist und mit seinem Sprössling im Gärtchen hinter dem Haus Fussball trainiert.

Damals kaufte Reals Präsident alles zusammen, was im Fussball Rang und Namen hatte. Leute in meinem Alter erinnern sich: Zidane, Ronaldo (der brasilianische), Luis Figo und Roberto Carlos gehörten neben Beckham zu den «Galaktischen», wie die Mannschaft damals auch genannt wurde.

Zwischen Beckhams Karriereschritten zeigt die Doku immer wieder Interview-Ausschnitte mit David und Victoria Beckham. Seine Fussballkarriere ist der rote Faden, die Geschichten links und rechts davon die zusätzliche Würze. Man lernt den mittlerweile 48-Jährigen aber auch als Hausmann mit Putzfimmel und (durchaus sympathischen) Ordnungswahn kennen.

