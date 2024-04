Dunkle Vergangenheit von Émiles Grossvater enthüllt

Nach dem Fund sterblicher Überreste hält der Fall Émile ganz Frankreich in Atem. Nun berichten Medien über die dunkle Vergangenheit von Émiles Grossvater, der den Jungen zuletzt in seiner Obhut hatte. Nach dem Fund von sterblichen Überresten des zweijährigen Émile in Frankreich werden Details über die Vergangenheit von dessen Grossvater bekannt. Er arbeitete damals in einem katholischen Internat für Buben in Riaumont.

Mehrere Zeugen berichten von brutalen Methoden in der Einrichtung, in der Misshandlungen zum Erziehungsalltag gehörten. Im Fall des vergangenen Sommer verschwundenen zweijährigen Émile in Frankreich sind Details über die Vergangenheit des Grossvaters bekannt geworden. Die Grosseltern hatten während Émile Verschwinden die Obhut über ihn, meldeten ihn am 8. Juli als vermisst. Am Samstag waren nun berichtet, stand Philippe V. 1993 wegen Vergewaltigung Minderjähriger unter Verdacht

Der Grossvater von Émile hat eine dunkle VergangenheitSeit Juli vergangenen Jahres suchten die Behörden den kleinen Émile, bis kürzlich Knochen gefunden wurden. Die Vergangenheit des Grossvaters wird unter die Lupe genommen.

