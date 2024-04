Die Mobiliar verzeichnet Gewinnsteigerung und Wachstum im Versicherungsgeschäft

Die Mobiliar hat im Geschäftsjahr 2023 mehr Gewinn geschrieben als vor Jahresfrist. Zudem gewann die Gruppe im Versicherungsgeschäft weiter an Grösse. Das Prämienvolumen kletterte um 5,0 Prozent auf 4,77 Milliarden Franken, wie die genossenschaftlich organisierte Gruppe am Donnerstag mitteilte. Gewachsen sind die Bruttoprämien sowohl im Nichtleben- (+4,6 Prozent auf 3,74 Milliarden) wie auch im Lebengeschäft (+6,4 Prozent auf 1,02 Milliarden).

Im Nichtlebenteil entwickelten sich die Mobilitäts- und Haushaltsversicherungen «sehr erfreulich», hiess es. Und bei den Firmenkunden stamme gut die Hälfte des Wachstums aus den Personenversicherungen. Im Lebengeschäft waren derweil Sparprodukte der privaten Vorsorge gefragt. Der konsolidierte Gewinn stieg im Berichtsjahr um beinahe einen Viertel auf 384 Millionen Franken. Das Finanzgeschäft trug mit 241 Millionen mehr zum Ergebnis bei als im schwachen Börsenjahr 2022 (184 Millionen

Die Mobiliar Gewinn Geschäftsjahr Versicherungsgeschäft Prämienvolumen Wachstum

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



cashch / 🏆 8. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Mobiliar schliesst Bereich und baut Geschäftsleitung umDie Versicherungsgesellschaft Mobiliar ernennt einen neuen Finanzchef. Gleichzeitig verlässt die Leiterin Geschäftsentwicklung das Unternehmen – nachdem ihr Verantwortungsbereich aufgelöst wird.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts bei Signa-GruppeDie Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Geldwäsche gegen die insolvente Signa-Gruppe.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Schweiz und andere Länder kritisieren Menschenrechtslage im IranEine Gruppe von 54 Ländern, darunter die Schweiz, kritisiert die Menschenrechtssituation im Iran.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Thailänder wollen die Globus-Gruppe komplett übernehmenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Gruppe Wagner: “Russland will in Afrika Einfluss nehmen, um die Europäer zu verdrängen”Was wurde eigentlich aus der Gruppe Wagner? Wir haben mit Dimitri Zufferey vom Recherchekollektiv All Eyes on Wagner darüber gesprochen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Zinsgeschäft beflügelt die Clientis GruppeZuwachs beim Hypothekengeschäft, mehr Gewinn: Die Clientis Gruppe blickt auf ein äusserst erfolgreiches Jahr zurück.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »