Die ewige Jugend der Kindheitshelden

Die kleine Hexe Bibi Blocksberg , ihre Reiterhof-Freundin Tina , der sprechende Elefant Benjamin Blümchen oder die Detektive Justus Jonas , Peter Shaw und Bob Andrews – sie alle haben zwei Sachen gemeinsam. Sie prägten unzählige Kindheiten und sie scheinen nie älter zu werden.Die Melodien sind eingängig und wer sie als Kind geliebt hat, kann sie auch im Erwachsenenalter noch problemlos nachsingen. Die Titelsongs der beliebten Hörspiele haben Kultstatus.

Von den Abenteuern und Geschichten, die unsere Kindheitsheldinnen und Helden erleben, gibt es unzählige. Was dabei auffällt ist, dass sie eigentlich nie älter werden. Wagen wir ein kleines Rechen-Experiment.Bei Bibi handelt es sich um ein Mädchen oder besser, um eine kleine Hexe. In den ersten Folgen ist Bibi zwölf, später dreizehn Jahre alt.

Ab einer gewissen Zeit fahren die Detektive Auto und wagen sich an gefährlichere Abenteuer. Sie sind somit seit einer gefühlten Ewigkeit 16 Jahre alt. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews wären bereits 72 Jahre alt und wohl nicht mehr ganz so fit bei den vielen Verfolgungsjagden in ihren Geschichten.

Den grössten Erfolg feierte die Serie übrigens im deutschsprachigen Raum und wurde deshalb seit 1993 ausschliesslich von deutschen Autoren geschrieben. Aus Nostalgiegründen sind die Geschichten der drei Detektive, die ihren Firmenhauptsitz in einem Wohnwagen auf einem Schrottplatz haben, alle immer noch auf Kassette erhältlich.In den Erfolgsbüchern von Enid Blyton erleben die Fünf Freunde unzählige Abenteuer.

