Coronavirus: Neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

LUZERNERZEITUNG: Coronavirus: Neue Maßnahmen zur Eindämmung der PandemieDie Regierung hat neue Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus - Pandemie beschlossen. Diese umfassen unter anderem die Schließung von Schulen und Geschäften sowie die Begrenzung von sozialen Kontakten.

BAUERNZEITUNG1: Klimaschutz braucht wirkungsvolle statt ideologische MassnahmenDie Schweiz und ihre Landwirtschaft könnten das Klima nicht retten, sagt Gastautor Hansruedi Häfliger, doch sie könnten als Innovationsstandort einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von wirkungsvollen Massnahmen leisten.

NAU_LIVE: Politiker fordern nach Marseille-Attacke MassnahmenDie Bilder der Attacke auf den Olympique-Lyon-Teambus sorgen für Empörung. Alle Seiten verlangen nach härteren Massnahmen – gerade im französischen Fussball.

SRFNEWS: Kreativschaffende erholen sich vollständig von der Corona-PandemieDer weltweite Markt für Kreativschaffende hat sich vollständig von der Corona- Pandemie erholt, wie im Jahresbericht 2022 der Cisac – dem internationalen Verband für Autorinnen und Komponisten – festgestellt wurde. Die Tantiemen sind weltweit auf über 12 Milliarden Euro gestiegen. Auch in der Schweiz verzeichnet die Suisa Rekordzahlen mit Einnahmen von 180,5 Millionen Franken aus der Verwertung von Urheberrechten. Es wird jedoch die Frage gestellt, wer letztendlich von diesem Boom profitiert.

PRESSEPORTAL_CH: Human Biome kündigt Vorhersage des ersten Mikrobioms gegen eine stille Pandemie von antibiotikaresistenten...Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Human Biome, den Bereich der Mikrobiom-Medizin und der gesamten Epidemiologie. Antibiotikaresistenzen...

AARGAUERZEITUNG: Gewinne der Schweizerischen Nationalbank schmelzen zusammenDie Gewinne der Schweizerischen Nationalbank sind in den ersten neun Monaten 2023 deutlich gesunken, was dazu führt, dass die Kantone wahrscheinlich leer ausgehen werden. Der Aargau hat bereits Maßnahmen ergriffen, um damit umzugehen. Finanzdirektor Markus Dieth erklärt, welche Maßnahmen das sind.

