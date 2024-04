Beat Jans: Ein pragmatischer Bundesrat mit Fokus auf Sicherheitsprobleme rund um Asylzentren

Pragmatisch und mit einem offenen Ohr für die Sorgen der Bevölkerung: Dieses Image hat sich Beat Jans in den ersten 100 Amtstagen erarbeitet. Der SP-Bundesrat legt den Schwerpunkt auf Sicherheitsprobleme rund um Asylzentren. Und er will mit schweizweiten 24-Stunden-Verfahren für Tunesier, Algerier und Marokkaner diejenigen Menschen abschrecken, die kaum Chancen haben auf Asyl in der Schweiz.

Das ist taktisch geschickt: Jans richtet sich ans breite, bürgerliche Publikum – mit Erfolg: Bis weit ins rechte Lager hinein geniesst der Neo-Bundesrat (noch) viel Wohlwollen. Jans lernt aus Fehlern seiner VorgängerinDer SP-Bundesrat hat aus den Fehlern seiner Parteikollegin, Vorgängerin und Kurzzeit-Asylministerin Elisabeth Baume-Schneider gelernt. Diese versuchte noch in den ersten 100 Tagen, den Kantonen die Wiederaufnahme des Resettlement-Programms schmackhaft zu mache

