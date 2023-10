Bachmann hofft auf Sieg gegen Weltnummer 1

Nati-Urgestein Ramona Bachmann hat siebeneinhalb Jahre in Schweden gespielt und dort viele Titel eingeheimst. Für sie ist die Partie gegen die Weltnummer 1 auch deshalb «etwas Besonderes». Und sie hofft, dass auch bei ihr in diesem Spiel der Knoten platzt.Nati-Star Ramona Bachmann startete einst als junge Spielerin in Schweden so richtig durch und hegt grosse Sympathien für Land und Leute.

Am Freitag hofft sie aber, dies zum Vorteil der Schweiz zu nutzen: «Ich kenne ihre Stärken und Schwächen, vielleicht können wir sie für uns nutzen.» Bachmann hofft auch, dass die Nati endlich wieder einmal ein Tor erzielt: «Ich nehme mich da sicher auch in die Pflicht, das ist klar. Meine Bilanz in letzter Zeit ist natürlich auch nicht so, wie ich mir das vorstelle.»

Auch äussert Bachmann zwischen den Zeilen leise Kritik an ihrer Rolle in der Nati. Mit Inka Grings habe sie aber «mehrere Gespräche» geführt. Seit September spielt auch die in Schweden engagierte Smilla Vallotto für die Nati. Für die 19-Jährige hat Bachmann nur lobende Worte übrig.Im Jahr 2007 wechselte die inzwischen 32-jährige Ramona Bachmann im zarten Alter von 17 Jahren zum schwedischen Meister Umea IK und gewann dort zwei Mal die Meisterschaft. headtopics.com

In der Saison 2013/14 hat die vierfache Schweizer Fussballerin des Jahres (2009, 2015, 2019 und 2022) auch in der Nati Grosses geleistet. In der WM-Quali erzielte sie in acht Spielen acht Tore und hatte damit wesentlichen Anteil daran, dass sich die Schweiz erstmals überhaupt für ein grosses Turnier qualifizieren konnte.

Die Frage ist: Weiss das auch Trainerin Inka Grings? Bachmann lächelt: «Jaja, also wir hatten mehrere Gespräche darüber und sie hat auch ganz klar gesagt, sie wolle mir das nicht wegnehmen. Ich glaube, wir versuchen einfach eine gute Balance zu finden.»Eine, die Schweden ebenfalls bestens kennt, ist Smilla Vallotto, die im September in der Nations League debütierte und als eine der wenigen Nati-Spielerinnen Werbung in eigener Sache betreiben konnte. headtopics.com

