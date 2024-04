Arbeiten am Bahnhof Lenzburg haben begonnen

Erste Vorarbeiten starteten bereits im Juni 2023. Diese beinhalten ein neues Bahntechnikgebäude, Kabelquerungen sowie Sicherungs- und Signalanlagen. An einer Medienbegehung gaben die SBB zusammen mit der Stadt Lenzburg einen Blick in die Werkstatt, erläuterten den Planungsstand und die nächsten Arbeitsschritte. Das neue Bahntechnikgebäude und die Kabelquerungen sind bereits fertig erstellt. Nun werden Kabel ins Gebäude geführt, technische Anlagen erstellt und die Sicherungsanlagen eingebaut.

Das Bahntechnikgebäude dient der Sicherheit des Bahnbetriebs. Es beherbergt verschiedene Einrichtungen und Systeme zur Steuerung und Überwachung des Zugverkehrs. Diese Arbeiten stehen in direktem Zusammenhang mit den anstehenden Hauptarbeiten für den Ausbau der Publikumsanlagen am Bahnhof Lenzburg.Der Baubeginn für die Hauptarbeiten zum Ausbau der Publikumsanlagen ist nach heutigem Stand im Januar 2025 geplant. Reisende steigen voraussichtlich ab Dezember 2029 stufenfrei in die Züge ein und au

