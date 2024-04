Aargau'da bir kadın, Sosyal Sigorta Kurumu'ndan başka bir kişinin verilerini alıyor

Eine Aargau erin erhält von der Sozialversicherungsanstalt Aargau Daten einer fremden Person. Die SVA spricht von einem menschlichen Fehler und bittet die Frau, die Papiere zu vernichten.Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau verschickte Quittungen und Belege für Rückforderungen über einige Tausend Franken. Eigentlich etwas ganz Alltägliches – wären diese Unterlagen an die richtige Adresse geraten.

Der Beobachter ging dem Fall nach und fragte bei der SVA an, wie es zu so einem Fehler kommen konnte. Gemäss Sprecherin Linda Keller sei der Vorfall «auf den Fehler einer Mitarbeiterin beim Verpacken der Post zurückzuführen». So verschicke die SVA Aargau jährlich 1,5 Millionen Briefe. In 80 Prozent der Fälle ist der Prozess automatisiert, der Rest wird manuell verarbeitet, wie etwa der besagte Brief, der an die falsche Adresse gelangte. Gemäss Keller zeige die Erfahrung, dass der Anteil von Falschsendungen am gesamten Postvolumen «gering» sei. Der aktuelle Fall werde zur Zeit von der SVA Aargau aufgearbeitet.

Doch sie passieren – und das nicht nur im Aargau. Die SVA Zürich etwa brachte Personendaten durcheinander, weil zwei Personen gleich hiessen. Auch hier sprachen die Verantwortlichen von einem Einzelfall, der durch einen menschlichen Fehler passierte.Kann bereits von einem Datenschutzproblem gesprochen werden? Gemäss dem Bericht des Beobachters lässt sich das an den Zahlen nicht festmachen.

Um den Anteil manueller Arbeit beim Übertragen oder Mutieren von Adressen zu reduzieren, wird ab 2025 ein nationaler Adressdienst eingeführt.schreibt vor, dass ein Grossteil der Dokumente den Versicherten in Papierform zugestellt werden muss. Dummermuth sieht darin eine unnötige Fehlerquelle: «Wir wären bereit für mehr Automatisierung und Digitalisierung, aber das Gesetz hindert uns», sagt er gegenüber dem Beobachter.

Aargau Sosyal Sigorta Kurumu Veri Sızıntısı Insan Hatası

