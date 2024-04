Vídeo mostra momento em que sargento dos Bombeiros é baleada na Tijuca durante perseguição policial

Um vídeo obtido pelo GLOBO mostra toda a ação que culminou com a sargento do Corpo de Bombeiros Sabrina Waisfoguel Monteiro baleada nesta terça-feira. Ela foi ferida durante uma perseguição policial a criminosos que tentavam roubar um carro na rua Moraes e Silva, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Atingida no tórax, altura do ombro, a mulher foi socorrida a um hospital particular na região. Seu estado de saúde é estável, segundo a corporação.As imagens foram captadas pela empresa de segurança Gabriel e vão auxiliar na investigação, que está sendo conduzida pela 18ª DP (Vila Isabel). Criminosos em três motos abordam um carro na esquina da Rua Moraes e Silva com a Rua São Francisco Xavier, próximo do Colégio Militar. Ao perceber a ação, um policial militar tenta impedir o roubo. Os criminosos começam a fugir do local

