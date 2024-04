Sargento do Corpo de Bombeiros é baleada durante tentativa de assalto na Tijuca

Os tiros foram disparados na Rua Morais e Silva. O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h 01 para atender a vítima. Foi baleada na tarde desta terça-feira na Rua Morais e Silva, na Tijuca a sargento do Corpo de Bombeiros Sabrina Waisfoguel Monteiro, durante uma tentativa de assalto. Ela estava passava pelo local quando houve uma perseguição de policiais a criminosos que tentavam roubar um carro. Ela foi atingida no tórax, altura do ombro.

O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h 01 para atender a vítima, que foi socorrida em estado grave ao Hospital Israelita Albert Sabin, que fica próximo ao local. De acordo com relatos de testemunhas, muitos tiros foram disparados e, durante a perseguição, ao menos três carros foram danificados

