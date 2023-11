Trump promete tomar controle da fronteira com o México se voltar à Casa Branca

O ex-presidente americano Donald Trump assegurou, neste domingo (19), no Texas, que se voltar à Casa Branca em 2024 “tomará o controle” da fronteira de seu país com o México, ao mesmo tempo em que atacou a migração.

Acompanhado do governador Greg Abbott, que apoia sua candidatura à Casa Branca, Trump disse que se voltar a governar “facilitará o trabalho” das autoridades texanas, cujo território faz fronteira com o México, e por onde habitualmente entram milhares de migrantes, principalmente da América Latina. “Vamos tomar o controle da fronteira e vamos fazer com que tenhamos a fronteira mais segura da história. Agora, temos a fronteira mais insegura da história”, disse Trump durante uma visita a agentes fronteiriços na cidade de Edinburg (sul). O ex-presidente republicano disse que, com o governo do democrata Joe Biden, “quadrilhas de assassinos” estavam invadindo os Estados Unido





