EUA é favorável a 'pausa humanitária' para ajuda entrar em Gaza, diz Casa Branca

Os Estados Unidos apoiam a realização de pausas humanitárias nas hostilidades entre Israel e Hamas para permitir que a ajuda chegue a Gaza, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (27), enquanto Israel anunciou uma ampliação de suas operações terrestres no território palestino.

O presidente americano, Joe Biden, vem sendo informado por seus principais funcionários diplomáticos, militares e de inteligência sobre 'os últimos acontecimentos em Israel e Gaza', informou a Casa Branca.Mas Kirby não comentou o que foi dito a Biden, nem sobre as últimas movimentações de Israel e se estas se tratavam do início da prometida invasão terrestre de Gaza.

