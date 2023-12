Transtornos alimentares afetam cada vez mais homens jovens

Jack desenvolveu anorexia quando tinha 12 anos - hoje, aos 20 anos, ele está curado, após passar por tratamento. A anorexia e a bulimia são transtornos alimentares e de comportamento que afetam, sobretudo, mulheres. Mas especialistas afirmam que a incidência está aumentando entre homens jovens, embora pouco se fale sobre isso. Os transtornos alimentares são alguns dos problemas de saúde mental mais frequentes entre adolescentes do mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A chamada "vigorexia" - a obsessão por ter músculos definidos e corpo bonito - também está se tornando cada vez mais comum entre adolescentes. Jack começou a controlar o que comia quando tinha 12 anos de idade. Ele se sentia intimidado na escola, onde era chamado de gordo. Isso ocorreu na mesma época em que os pais do menino decidiram se separar. O jovem lembra que se sentia angustiado e sem controle sobre a própria vida





