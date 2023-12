Péssima fase de Lucas Moura é aliada do São Paulo. Não há concorrência internacional. Clube oferece três anos para atacante. Empresários ligados ao futebol norte-americano já não conseguem convencer dirigentes da Major League Soccer de que vale apena investir no atacante. Ele já não tinha mercado na Europa, ao deixar o Tottenham. Ele era reserva do reserva. Já fora até do banco de reservas, ele treinava com o time sub-21 da equipe inglesa. Seu contrato termina no fim do ano.

E o dirigente sabe que Lucas Moura não terá uma proposta nem sequer parecida com a que está disposto a oferecer: três anos de contrato, com salário de R$ 1,5 milhão. Ela tinha forte resistência a voltar para o Brasil, alertada pelas ameaças de morte à família de Willian, pela torcida do Corinthians. Mas a recepção no São Paulo foi excelente, ainda mais depois da conquista da Copa do Brasil, com participação direta de seu marido. Mas a Comissão Técnica, principalmente Dorival Junior, ameniza, pondo a culpa na temporada tumultuada no Tottenham, quando fez pouquíssimas partidas





