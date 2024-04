STF forma maioria contra tese de 'poder moderador' das Forças Armadas

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta segunda-feira, 1º, contra a tese de que as Forças Armadas podem desempenhar um “poder moderador” no Brasil, amparadas no artigo 142 da Constituição. A pergunta é se isso basta para afastar definitivamente o perigo que esse artigo representa para a democracia brasileira. E a resposta é um retumbante “não”.

Diga o que disser o STF, uma multidão de militares e eleitores continuará acreditando que a interpretação da corte é ilegítima e que a leitura que eles fazem do “um quatro dois” é a única verdadeira: há espaço para que as Forças Armadas intervenham na política e na ordem institucional “dentro das quatro linhas”. Apresento três razões para que seja assim. Teóricos do golpe A primeira é que nos últimos anos alguns juristas se prestaram ao serviço sujo de endossar a teoria do “poder moderador

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

STF tem três votos contra tese de que Forças Armadas têm ‘poder moderador’No dia que marca os 60 anos do golpe de 1964, Flávio Dino divulgou posição contrária à possibilidade de se fazer uma 'intervenção militar constitucional'

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Dino dá 3º voto no STF contra poder moderador das Forças Armadas: 'Função militar é subalterna'O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou neste domingo, 31, data em que o golpe militar de 1964 completa 60 anos, contra qualquer interpretação que permita uma intervenção das Forças Armadas sobre os Poderes da República ou as...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Dino dá terceiro voto no STF contra poder moderador das Forças Armadas: 'Função militar é subalterna'Ministro se manifestou neste domingo, 31 de março, em que se completam 60 anos desde o golpe militar de 1964

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Dino dá 3º voto no STF contra poder moderador das Forças Armadas: 'Função militar é subalterna'O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou neste domingo, 31, data em que o golpe militar de 1964 completa 60 anos, contra qualquer

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

STF se aproxima de maioria para enfatizar que Forças Armadas não são poder moderadorInterpretação 'reacionária' do artigo 142 em setores da caserna motivou o PDT a apresentar a ação

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

STF forma maioria contra tese de que Forças Armadas têm ‘poder moderador’Placar está em 6 a 0 a favor do entendimento de que o Artigo 142 não pode ser usado para justificar a intervenção dos militares em instituições democráticas

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »