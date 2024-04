Siete miembros de la ONG World Central Kitchen mueren en un bombardeo israelí en Gaza

La organización no gubernamental World Central Kitchen (WCK), con sede en Washington y fundada por el chef español José Andrés, ha informado este martes de que siete de sus miembros murieron el lunes como consecuencia de un bombardeo del ejército israelí.

Son varios cooperantes que viajaban en dos coches “blindados e identificados con el logo de WCK”, que fueron alcanzados cuando salían de un almacén de Deir el Balah, en el centro de Gaza, pese a haber coordinado sus movimientos con el ejército israelí, según denuncia la ONG en un comunicado. Israel ha admitido que uno de sus bombardeos contra la Franja fue el responsable de las muertes de los trabajadores de WCK. “El trágico incidente de anoche ocurrió como resultado de un ataque de las FDI y estamos investigando las circunstancias”, afirma un comunicado del ejército israelí

