Chef José Andrés e sua ONG alimentam vítimas de desastres e conflitos

World Central Kitchen (WCK), o projeto humanitário de José Ramón Andrés Puerta (Mieres, 54 anos), mais conhecido como chef José Andrés, nasceu de uma conversa entre este cozinheiro espanhol naturalizado americano e sua esposa, Patricia: 'Quando as pessoas estão com fome, envie cozinheiros para elas. Não amanhã, hoje'. Essa ideia aparentemente simples sobre a qual a ONG foi construída surgiu entre as cozinhas em campos de deslocados após o terremoto que devastou o Haiti em 2010.

No entanto, esse projeto inicialmente não tinha como objetivo alimentar os famintos das guerras, mas sim as vítimas de desastres naturais como as daquele terremoto. O conflito na Ucrânia ampliou esse propósito inicial. José Andrés e seus cozinheiros começaram a servir refeições sob as bombas, mas nenhum de seus trabalhadores jamais havia morrido em um conflito armado

Sete trabalhadores humanitários da ONG do chef José Andrés morrem em ataque israelense em Gaza

El ataque a los trabajadores de la ONG de José Andrés en Gaza, en imágenes

Sánchez exige a Israel que aclare "el brutal ataque" que ha matado a siete miembros de la ONG del chef José Andrés en Gaza

Sete funcionários da ONG World Central Kitchen morrem em bombardeio israelense em Gaza
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu que sete funcionários da ONG World Central Kitchen, do chef espanhol José Andrés, morreram em um bombardeio israelense 'não intencional' em Gaza.

'Renascer': após separação e crise profissional, José Augusto deixa José Inocêncio chocado ao revelar outro segredo

Un bombardeo israelí mata en Gaza a siete trabajadores de World Central Kitchen, la ONG de José Andrés
La organización señala que el convoy había coordinado su viaje con el ejército de Israel. El Gobierno de Netanyahu lleva a cabo una "revisión exhaustiva" de lo ocurrido. "No son personas sin nombre", señala el cocinero español en las redes

