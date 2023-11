Segundo turno da eleição presidencial na Argentina

Sergio Massa e Javier Milei se enfrentam no segundo turno da votação que definirá o novo ocupante da Casa Rosada neste domingo. Entre acusações não comprovadas de fraude eleitoral, uma economia em frangalhos, a inflação nas alturas e candidatos com altos índices de rejeição, essa será a eleição mais polarizada na Argentina desde 1983. Javier Milei, o profeta da dolarização da Argentina, é conhecido por seus acessos de raiva e cultiva uma imagem de roqueiro.

Antes de se candidatar, o economista de 53 anos era frequentemente convidado na televisão da Argentina, devido ao seu estilo excêntrico e a sua retórica antissistema que atraíam grande audiência





🏆 3. JornalOGlobo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Quem é Sergio Massa, candidato peronista que vai ao segundo turno com Milei na ArgentinaCandidato se recuperou significativamente nas urnas desde as primárias e mostra força do peronismo no país

Fonte: exame - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Javier Milei vs Sergio Massa no segundo turno da Argentina: veja o que dizem os analistasNas próximas semanas, o país será epicentro de uma campanha intensa pela confiança dos argentinos; apelo à mudança e aproximação do centro podem definir disputa pela Casa Rosada

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Sergio Massa e Javier Milei disputam segundo turno na ArgentinaCom 90% das urnas contabilizadas, o candidato Sergio Massa terminou na frente nas eleições realizadas neste domingo (22) na Argentina, com 36,2% dos votos.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Sergio Massa vs Javier Milei no segundo turno da Argentina: veja o que dizem os analistasNas próximas semanas, o país será epicentro de uma campanha intensa pela confiança dos argentinos; apelo à mudança e aproximação do centro podem definir disputa pela Casa Rosada

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

PT anuncia apoio a Sergio Massa no segundo turno na ArgentinaCampanha do candidato peronista conta com equipe ligada ao partido brasileiro

Fonte: cartacapital - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Argentina: Massa lidera primeiro turno e enfrenta Milei no segundo turnoO mais influente site jornalístico de política do Brasil

Fonte: o_antagonista - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »